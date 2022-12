Metti sul comodino la SVEGLIA DIGITALE migliore con soli 13€

Sul tuo comodino hai solo il bicchiere d’acqua che ti porti dalla cucina ogni sera? Ma che tristezza, non mi dire che usi lo smartphone e ti accechi ogni mattina o ogni notte per vedere che ora è. Fattelo dire, sarà anche vecchio stile ma una bella sveglia digitale non può che fare al caso tuo.

Con tanto di coupon che spunti sulla pagina, te la porti a casa ad appena 13€. Sicuramente un affare visto quello che ti offre quindi non aspettare un secondo in più.

Ti faccio notare che le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Sveglia digitale: sul comodino è un sacrosanto dovere

Che l’hanno inventato a fare il comodino se poi non lo usi per metterci sopra una sveglia digitale? Questo modelli che ho trovato su Amazon è semplicissimo quanto comodo.

Conta che occupa poco spazio, è moderno con questo suo design semicurvo ed è in colorazione nera. Non sbaglia mai nel suo dovere ossia mostarti l’orario.

I numeri appaiono belli grossi per non dover strizzare gli occhi e sono in colore bianco. Ma non ti preoccupare perché non ti accechi visto che hai a disposizione 6 livelli di luminosità.

Ovviamente puoi impostare anche le sveglie con la funziona doppia presente in sistema e puoi scegliere tra 3 suonerie differenti e 3 volumi.

Sì, non manca all’appello neanche la funzione Snooze quindi non avere dubbi.

Non aspettare un secondo in più e acquista immediatamente la tua sveglia digitale su Amazon spuntando con un solo click il coupon in pagina. Prezzo finale di appena 13€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

