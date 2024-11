Metà prezzo per l'asciugatrice 8KG Bosch, occasione Black Friday

Non ti preoccupare mai più di dover mettere lo stendino in casa perché il tempo è brutto fuori. Prenditi cura del tuo bucato con un asciugatrice a pompa di calore che non ti farà dubitare mai del tuo acquisto. Con Bosch WQG23100IT Serie 6 non rischi di restringere i vestiti ma anzi, ti prendi cura anche dei panni più delicati come quelli in lana. Puoi acquistarla a soli 499€ su Amazon con uno sconto del 49% sul prezzo di listino grazie al Black Friday 2024. È attivo anche il pagamento rateizzato.

Bosch WQG23100IT Serie 6, l’asciugatrice a pompa di calore che ti serviva

Ora che arriva la stagione delle piogge e l’inverno, prendersi cura del bucato diventa un po’ un dramma. O finisci con avere lo stendino in casa per giorni e giorni nella speranza che i tuoi vestiti si asciughino in modo corretto oppure aspetti un giorno di sole e vedi la montagna crescere nel cesto dei panni sporchi.

Con l’asciugatrice Bosch WQG23100IT Serie 6 Risolvi tutti i tuoi problemi e non solo visto che porti a casa un elettrodomestico di classe energetica A. Comunque con un cesto dalla capacità di 8 kg, questo sistema a pompa di calore è ideale per asciugare qualunque genere di tessuto in modo corretto.

Hai diversi programmi a tua disposizione tra cui quello rapido e quello dedicato alla lana, scegli il più adatto con la manopola e poi utilizza il display per verificare e scegliere diverse opzioni a tua disposizione. Ti faccio notare che ci sono anche i programmi a mezzo carico per ottimizzare i tempi.

Per non parlare della tecnologia Auto Dry che riconosce in automatico quando l’umidità è stata esaurita all’interno dei panni e ricalibra i tempi per non sprecare mai energia aggiuntiva.

A soli 499€ su Amazon, l’asciugatrice Bosch WQG23100IT Serie 6 è disponibile in offerta a tempo con sconto del 49% grazie a Black Friday. Collegati e acquistala subito.

Poi optare anche per servizi aggiuntivi come installazione, disimballaggio e ritiro dell’usato.