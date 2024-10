Meta licenzia dipendenti WhatsApp e Instagram: cosa sta succedendo

Meta, il colosso di Mark Zuckerberg che gestisce piattaforme famose come Facebook, WhatsApp e Instagram, sembra stia eseguendo dei tagli sul personale. La notizia arriva da alcune dichiarazioni interne in merito a seguito di alcuni licenziamenti trapelati nelle ultime ore da parte dell’azienda.

A essere “smaltite” sono alcune posizioni nei dipartimenti dedicati a WhatsApp, Instagram e altri. Molti si stanno chiedendo cosa stia succedendo a questo colosso. Contrariamente a quanto alcuni potrebbero pensare, non si tratta di certo di una crisi dell’azienda. Piuttosto si parla di una riorganizzazione interna dei team di lavoro.

Le prime notizie ci sono arrivate da alcuni post di dipendenti Meta che, su alcuni social, hanno “denunciato” di essere stati licenziati dai dipartimenti WhatsApp, Instagram e altri. Tra questi c’è Jane Manchun Wong, famosa per aver anticipato funzionalità in arrivo su diverse app, prima di unirsi al team Threads lo scorso anno.

Sto ancora cercando di elaborare la cosa, ma sono stata informata che il mio ruolo in Meta è stato influenzato. Grazie a tutti, in particolare ai miei compagni di squadra di Threads e Instagram, per il mio viaggio selvaggio in Meta. Se qualcuno è interessato a lavorare insieme, in particolare su ingegneria software/sicurezza, contattatemi tramite la mia e-mail, LinkedIn, ecc. indicati sul mio sito web personale.

Meta licenzia nei dipartimenti WhatsApp e Instagram: ecco la dichiarazione ufficiale

Il portavoce di Meta, Dave Arnold, ai microfoni di The Verge, ha spiegato cosa sta succedendo con il licenziamento di alcuni dipendenti nei dipartimenti WhatsApp, Instagram, Threads e altri. Ecco cosa ha affermato Arnold ufficialmente:

Oggi, alcuni team di Meta stanno apportando modifiche per garantire che le risorse siano allineate con i loro obiettivi strategici a lungo termine e la strategia di localizzazione. Ciò include lo spostamento di alcuni team in sedi diverse e lo spostamento di alcuni dipendenti in ruoli diversi. In situazioni come questa, quando un ruolo viene eliminato, lavoriamo duramente per trovare altre opportunità per i dipendenti interessati.

Anche se l’azienda, come è stato dichiarato, lavora “duramente per trovare altre opportunità per i dipendenti interessati“, non può garantire un nuovo ruolo per tutti. Ricordiamo che sono i primi tagli al personale che Meta sta applicando nei dipartimenti di WhatsApp e Instagram.