Meta al lavoro su tre nuovi occhiali smart, tra cui uno sportivo e uno con display

Dopo gli occhiali smart realizzati in collaborazione con Ray-Ban, pare che Meta sia al lavoro su tre nuovi modelli che potrebbero essere lanciati nel 2027. Lo afferma un report del giornalista Mark Gurman per Bloomberg.

Una versione aggiornata con display

Secondo il rapporto, uno dei modelli in questione sarebbe una versione aggiornata degli occhiali Ray-Ban, nome in codice “Hypernova”. Indiscrezioni precedenti suggerivano che il modello potrebbe essere dotato perfino di un display integrato, posizionato nella parte inferiore della lente destra.

Il display mostrerebbe informazioni agli utenti come app, notifiche, anteprime di immagini e così via. A risentirne sarà, tuttavia, il prezzo: si parla di 1.000 dollari, contro i 330 euro del modello attualmente in commercio.

Occhiali AR, ancora più avanzati

Il secondo paio di occhiali intelligenti, dal nome in codice “Artemis”, dovrebbe essere la versione commerciale e migliorata – oltre che più leggera – di “Orion”, altro nome in codice per indicare il prototipo di occhiali AR, sempre in sviluppo da Meta. Si può pensare a questi occhiali come a una versione più avanzata e complessa di quelli Ray-Ban.

Saranno forse dotati di integrazioni AI e voci di corridoio sostengono la presenza di funzionalità di tracciamento occhi, mani e neuroni. Ci sarebbero, tuttavia, due ostacoli su cui Meta starebbe concentrando i propri sforzi: costi e capacità di produzione su larga scala.

Il modello sportivo con Oakley

Oltre ai due modelli sopra menzionati, Meta starebbe lavorando al terzo nuovo modello di occhiali smart: una versione sportiva. Per realizzarli, l’azienda starebbe collaborando con Oakley, azienda che fa parte della stessa casa madre di Ray-Ban – Luxottica – sebbene si rivolgano a segmenti di mercato differenti tra loro.

I nuovi occhiali smart sportivi potrebbero condividere con il modello Ray-Ban di prossima realizzazione diverse similitudini in termini di specifiche e caratteristiche, senza tuttavia la presenza dell’anticipato display integrato. La posizione della videocamera potrebbe passare, poi, dal lato al centro della montatura.