Messaggi Romantici: attenzione alla trappola di San Valentino

Oggi, 14 febbraio 2025, è San Valentino, il giorno degli innamorati, ma anche delle truffe quindi dovresti fare attenzione ai messaggi romantici non richiesti. Ad avvisare gli utenti per prestare attenzione a questo pericolo è proprio Meta, l’azienda che gestisce WhatsApp, Facebook e Instagram.

Queste tre piattaforme, se pur particolarmente utili e funzionali, possono rivelarsi una trappola in merito. Infatti, i cybercriminali amano non solo sfruttare eventi come questo giorno speciale, ma farlo sfruttando “luoghi” particolarmente affollati online. Cosa c’è di meglio di queste app diffuse e amate?

“In vista di San Valentino e come parte della nostra campagna globale di sensibilizzazione anti-truffa per proteggere le persone online, stiamo condividendo strumenti di prodotto pertinenti su Facebook Messenger, WhatsApp e Instagram, nuove ricerche sulle truffe dei messaggi romantici su Internet e aggiornamenti sulle nostre applicazione contro i truffatori mascherati da militari e altri”, ha annunciato Meta.

Messaggi Romantici: i consigli anti-truffa per San Valentino

Meta ha redatto una serie di consigli anti-truffa contro i messaggi romantici non richiesti per San Valentino. L’azienda ha fatto sapere che sta lavorando molto per rimuovere gli account che i suoi sistemi automatizzati trovano dannosi, compresi quelli che impersonificano gli altri.

Nondimeno è importante che l’utente sfrutti gli strumenti messi a disposizione dalle tre app per difendersi contro qualsiasi attacco truffaldino. Su Facebook Messenger sono stati lanciati avvisi di sicurezza per avvertire l’utente quando sta chattando con qualcuno il cui account mostra segnali di attività sospette e che potrebbero avere sede in un altro paese.

Su WhatsApp è possibile silenziare le chiamate di contatti sconosciuti, per prevenire contatti indesiderati e potenziali truffatori. Utile per evitare messaggi romantici non richiesti a San Valentino. Meta ha anche rassicurato gli utenti affermando di lavorare costantemente per trovare e interrompere le cosiddette romance scam che prendono di mira gli utenti su Internet.

“Nel 2024 – ha dichiarato Meta – abbiamo rimosso oltre 408.000 account da Nigeria, Costa d’Avorio, Ghana, Benin e Camerun. Si sono spacciati come personale militare o uomini d’affari per cercare di ingannare le persone in Australia, Regno Unito, UE, Stati Uniti, Corea del Sud, Siria, Giappone e Ucraina per impegnarsi sentimentalmente con loro. Quest’anno, abbiamo rilevato e rimosso oltre 116.000 pagine e account su Facebook e Instagram, principalmente in Nigeria, Ghana, Costa d’Avorio, Benin, Kenya e Camerun, impegnati in attività simili”.