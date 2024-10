Arriva la truffa telefonica dal Regno Unito dello squillo +44

Mettiti al riparo dalla nuova truffa telefonica dello squillo +44 in arrivo dal Regno Unito. Si tratta di una tecnica particolare, molto simile a quella soprannominata Wangiri. Questa è in grado di rubare il tuo denaro in pochissimo tempo e senza che tu te ne accorga.

In pratica, arriva una chiamata da un numero con prefisso estero +44, ma si tratta solo di uno squillo al quale l’utente non riesce a rispondere. L’obiettivo dei cybercriminali è quello di spingere l’utente a richiamare il numero da cui è stato contattato e a cui non è riuscito a rispondere in tempo.

Una volta che la preda abbocca e richiama si attiverà una chiamata con tariffa a sovrapprezzo, con addebiti elevatissimi al minuto. Probabilmente ti starai chiedendo come se dall’altra parte non risponde nessuno? In realtà spesso l’utente viene ingannato con una registrazione che fa sembrare che stia squillando, ma in realtà dall’altra parte hanno già risposto.

In altri casi, richiamando lo squillo +44 dal Regno Unito la truffa telefonica attiva abbonamenti premium a costi esorbitanti, con addebiti molto ravvicinati, volti a svuotare il credito residuo. Vediamo quindi come puoi difenderti da questa minaccia.

Truffa telefonica dello squillo +44: cosa fare per difenderti

Cosa devi fare per difenderti nel caso fossi attaccato dalla nuova truffa telefonica dello squillo +44 dal Regno Unito? Alcuni consigli molto pratici possono evitarti spiacevoli conseguenze e inevitabili perdite di denaro. Ecco un piccolo prontuario da conoscere e mettere fin da subito in pratica: