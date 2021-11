Huawei: l'ultima estrema strategia per aggirare il ban USA

Huawei ha una nuova strategia per aggirare il ban USA. Questa è la notizia che alcune persone informate dei fatti hanno confidato a Bloomberg; una mossa estrema pensata per aggirare una volta per tutti il ban commerciale di cui è ormai vittima da molto tempo per iniziale volontà dell'amministrazione dell'ex presidente USA Donald Trump.

Secondo l'agenzia di stampa, sembra che il colosso cinese avrebbe dato in licenza il design degli smartphone Huawei ad aziende terze: in questo caso si tratterebbe di una unità facente capo a China Postal and Telecommunications Appliances Co. (PTAC).

Xnova, l'unità appunto di PTAC, starebbe già commercializzando gli smartphone della serie Nova di Huawei sul proprio sito eCommerce; anche la cinese TD Tech Ltd. starebbe iniziando a vendere alcuni telefoni con il design di Huawei ma con il proprio marchio, il tutto per tornare ad acquistare i componenti essenziali per gli smartphone che sono oggetto del ban USA.

Per alcuni la strategia di Huawei sarebbe una mossa estrema di chi è ormai senza più vie di uscita. Effettivamente potrebbe essere proprio così: gli ultimi dati circa le vendite degli smartphone sono più adatte a un'azienda di seconda fascia che a un colosso del settore mobile fino a pochi anni fa all'apice della classifica dei maggiori produttori al mondo di smartphone, ma sembra che con questa mossa l'azienda si aspetti almeno 30 milioni di smartphone venduti nel 2022.