Mensola o multipresa? 11€ per un PAZZESCO prodotto 8 in 1

Avere una presa a disposizione non è mai scontato soprattutto se carichi tanti prodotti alla volta. Per non cadere nel tranello di doverne staccare uno per fare spazio all’altro, metti in casa una multipresa che ha spazio da vendere. E visto che ci siamo, non fare a meno di un modello come questo che ha anche una mensola integrata.

Diventa il tuo comodino e ti mette a portata di utilizzo 8 prese tra cui 4 USB. Cosa aspetti? Su Amazon costa appena 10,99€ per un acquisto economico ma che torna senza dubbio utile. Aggiungila al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Multipresa con mensola incorporata e non solo: geniale

La usi ovunque in casa e finalmente non solo hai a disposizione lo spazio a sufficienza di cui avevi bisogno ma non hai neanche bisogno di preoccuparti dei fili che penzolano e di dove dover appoggiare cosa. Questa multipresa ha una mensola integrata che è comoda per smartphone, accessori tech ma anche altre mille prodotti come Nintendo Switch e così via.

Hai a disposizione un sistema con 4 prese standard e 4 prese USB. Collega qualunque tipo di prodotto senza aver paura di rovinarlo, al suo interno c’è un sistema di sicurezza.

Una terza aggiunta veramente interessante e inaspettata? Una luce notturna. Con l’interruttore puoi decidere di attivarla in modalità crepuscolare, attivarla sempre oppure spegnerla del tutto. Un vantaggio esclusivo di cui non fare a meno.

Collegati subito su Amazon dove la tua mensola e multipresa 8 in 1 la trovi a soli 10,99€. Aggiungila al carrello e portala a casa.

