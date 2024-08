Memoria dello smartphone esaurita? RISOLVI con questa microSD da 128GB

Una delle cose più fastidiose di sempre è avere la memoria piena di un dispositivo come smartphone o tablet. Dover cancellare i video o le foto per fare spazio ai dati più importanti è veramente una scocciatura. Oggi però puoi risolvere con una spesa minima. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la microSD Lexar da 128 GB a soli 18,99 euro.

Ebbene sì, già il prezzo originale non era altissimo ma con questo sconto del 5% è da prendere al volo. Anche perché, non solo potrai ampliare la memoria dei tuoi dispositivi, ma potrai scaricare file da un device all’altro in modo velocissimo.

MicroSD Lexar da 128 GB a prezzo da favola

Il prezzo della microSD Lexar in questo momento è davvero incredibile, da non farselo scappare assolutamente. Anche perché avrai a disposizione la bellezza di 128 GB di spazio disponibile per archiviare quello che vuoi. Ovviamente potrai scegliere anche altri formati in base alle tue esigenze, sempre a ottimi prezzi.

Grazie alla sua classe A2 potrai caricare le app per ottenere prestazioni elevate e grazie alla classe U3 avrai una velocità di lettura fino a 160 MB/s e di scrittura fino a 90 MB/s. È robusta e affidabile, inoltre in confezione trovi il suo adattatore per poterla inserire in qualsiasi device.

Questa è un’offerta più unica che rara e quindi dovrai essere rapido. Dunque vai all’istante su Amazon e acquista la tua microSD Lexar da 128 GB a soli 18,99 euro. Completa l’ordine adesso e la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.