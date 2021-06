Meizu Watch con Snapdragon Wear 4100, batteria capace di durare per ben 36 ore e supporto alla eSIM è stato lanciato ufficialmente in queste ore: costa circa 235 dollari.

Meizu Watch: specifiche tecniche

Nel 2016, Meizu ha lanciato l'ibrido MIX, un wearable che presentava un quadrante analogico con alcune funzionalità smart. Oggi, la società ha annunciato il Meizu Watch come il suo primo vero dispositivo intelligente a tutti gli effetti con funzionalità e-SIM. Inoltre, lo smartwatch offre una batteria capace di reggere 36 ore con una singola carica completa. Non di meno, è dotato di Snapdragon 4100 Wear, che è il chip di Qualcomm per i device indossabili.

L'orologio Meizu ha una struttura in lega di alluminio serie 6 con una base in ceramica. Misura 46 x 38,4 mm e ha uno spessore di 12,97 mm. Con il cinturino in gomma fluorurata pesa 69 grammi. Il display AMOLED da 1,78 pollici è protetto da Corning Gorilla Glass 2.5D. Lo schermo produce una risoluzione di 368 x 448 pixel, una densità di pixel di 326 PPI e una luminosità di 500 nit. Non di meno, è dotato di un pulsante fisico per accedere alle sue varie funzioni.

Il Meizu Watch funziona con Flyme OS for Watch, che consente agli utenti di personalizzare il quadrante con una vasta gamma di foto del quadrante.

Lo smartwatch è dotato di una batteria da 420 mAh che promette una durata della batteria fino a 36 ore con una singola carica. La società afferma che una volta caricato per 15 minuti, può durare per l'intera giornata. Viene fornito con una base di ricarica staccabile, ma non ha un cavo di ricarica collegato. Ciò significa che gli utenti potranno semplicemente utilizzare la base di ricarica e collegare qualsiasi caricatore USB-C per alimentare l'orologio Meizu.

Il chip Snapdragon Wear 4100 alimenta il dispositivo con 1 GB di RAM. Ha una memoria nativa di 8 GB. Sul fronte della connettività, Meizu Watch supporta Wi-Fi a 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 e l'NFC per pagamenti contactless tramite Meizu Pay. Il supporto per la connettività e-SIM LTE consente agli utenti di utilizzarlo come dispositivo autonomo per le chiamate vocali.

L'orologio Meizu può monitorare attività sportive come corsa indoor/outdoor, camminata, trainer ellittico, ciclismo indoor/outdoor, ping pong, badminton, bowling, vogatore, arrampicata, corda per saltare e allenamento gratuito.

Supporta il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, il controllo della frequenza cardiaca, della pressione, del sonno e fornisce promemoria e avvisi sulla sedentarietà.

Prezzo e disponibilità

Il Meizu Watch ha un prezzo di 1.499 Yuan (~ $ 235) ed è disponibile in due colori come il nero e l'azzurro. Sarà in vendita a partire da oggi; non sappiamo se e quando arriverà da noi.

Meizu

Smartwatch