È appena stata confermata la data di lancio dei nuovi flagship Meizu 18s, 18s Pro, 18x. Cosa sappiamo di questi device in arrivo?

Meizu 18s, 18X, 18s Pro: le presunte specifiche

Oggi Meizu ha confermato che annuncerà tre nuovi smartphone chiamati Meizu 18s, Meizu 18s Pro e Meizu 18x alle 15:30 (ora locale) il 22 settembre in Cina. Il marchio cinese ha anche confermato che svelerà anche circa 30 nuovi prodotti, tra i quali spicca la Flyme UI, il Lipro e il PANDEAR durante il prossimo evento di lancio.

I telefoni del marchio certificati TENAA M182Q e M192Q dovrebbero essere lanciati in Cina rispettivamente come Meizu 18s e Meizu 18s Pro. La variante standard ha un display AMOLED QHD + 120Hz da 6,2 pollici, Snapdragon 888 Plus, una fotocamera frontale da 20 megapixel, una tripla lente così ripartita: 64 megapixel + 16 megapixel + 8 megapixel e una batteria da 3.910 mAh con ricarica rapida da 36 W.



Il Meizu 18s Pro ha uno schermo AMOLED QHD + 120Hz da 6,7 ​​pollici, Snapdragon 888 Plus, una fotocamera frontale da 44 megapixel, una configurazione quad-camera da 50 megapixel + 32 megapixel + 8 megapixel + 0,3 megapixel e una batteria da 4.410 mAh con supporto per la fast charge cablata da 40W.

Entrambi i dispositivi hanno un lettore di impronte digitali sullo schermo, 8 GB / 12 GB di RAM, 128 GB / 256 GB di spazio di archiviazione e sistema operativo Android 11.

Si ipotizza che il telefono Meizu con il numero di modello M172Q che ha appena ricevuto l'approvazione del TENAA debutterà come Meizu 18x in Cina. Al momento, il sito TENAA non ha informazioni sulle sue specifiche tecniche del suddetto terminale.

Si vocifera che il Meizu 18x sia alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 870. È probabile che ospiti uno schermo OLED da 6,5 ​​pollici avente una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Può ospitare un'unità a tripla camera caratterizzata da un sensore principale da 64 megapixel. Il 18x potrebbe essere supportato da una batteria da 4.200 mAh. La sua certificazione 3C ha rivelato che potrebbe essere spedito con un caricabatterie rapido da 30 W.

