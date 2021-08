I presunti Meizu 18s, 18s Pro sono stati avvistati sul TENAA; dal portale possiamo scoprire quali sono le loro specifiche complete e tutti i dettagli in merito.

Meizu 18s e 18s Pro: cosa sappiamo?

Meizu ha presentato Meizu 18 e Meizu 18 Pro alimentati dal Snapdragon 888 a marzo di quest'anno in Cina. Un recente rapporto ha affermato che il produttore cinese si sta preparando ad annunciare una nuova ammiraglia quest'anno con specifiche più potenti di quelle viste sulla serie 18. Oggi, i nuovi flagship del marchio con nome in codice M182Q e M192Q sono stati avvistati presso il sito di certificazione TENAA con specifiche e immagini complete. Poiché sono ricchi di caratteristiche di punta, questi dispositivi potrebbero essere rilasciati in Cina con il moniker Meizu 18s e Meizu 18s Pro, rispettivamente.

Specifiche tecniche (RUMOR)

Il telefono M182Q Meizu ha dimensioni di 162,4 x 69,2 x 8,18 mm e pesa 162 grammi. Potrebbe essere rilasciato in colori come grigio, blu e bianco. Il telefono ha uno schermo AMOLED da 6,2 pollici che produce una risoluzione di 1440 x 3200 pixel. Ha una fotocamera frontale da 20 megapixel e la sua configurazione della fotocamera posteriore comprende una tripla fotocamera da 64 megapixel + 16 megapixel + 8 megapixel. È supportato da una batteria da 3.910 mAh.

D'altra parte, il telefono M192Q è un dispositivo più grande che misura 162,5 x 73 x 8,1 mm. Pesa 189 grammi. È probabile che arrivi in ​​colori come argento, blu e bianco nel mercato interno. Il dispositivo sfoggerà un display AMOLED da 6,7 ​​pollici che offre una risoluzione di 1440 x 3200 pixel. Il suddetto terminale ha una fotocamera frontale da 44 megapixel e una quad camera così ripartita: 50 megapixel + 32 megapixel + 8 megapixel + 0,3 megapixel sul retro. Ospita una batteria da 4.410 mAh.

Il processore octa-core da 2,95 GHz, che sembra essere l'ultimo Snapdragon 888 Plus, alimenterà gli smartphone M182Q e M192Q. Entrambi i telefoni funzionano con il sistema operativo Android 11 e offriranno 8 GB / 12 GB di RAM. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, entrambi dovrebbero arrivare nelle opzioni da 128 GB e 256 GB. Non di meno, saranno dotati di uno scanner di impronte digitali posto sotto lo schermo.

