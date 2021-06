Poche ore fa si è tenuta la Meizu Smart Life Conference e l'azienda ha presentato un paio di nuovi prodotti. Il protagonista dell'evento è stato il Meizu Watch, tuttavia ci sono stati altri gadget smart molto interessanti.

Meizu: la plafoniera smart con HarmonyOS

La società ha presentato il suo primo dispositivo con HarmonOS. Beh, non è uno smartphone o uno smartwatch, ma è solo un lampadario intelligente. I lampadari a LED Meizu Lipro sono modelli con intelligenza artificiale ma anche articoli standard privi di elementi smart. I primi sono disponibili in iterazioni da 40 cm e 50 cm mentre il modello non smart è disponibile in 30 cm.

Il lampadario Meizu viene fornito con una sorgente luminosa ad alta resa cromatica Ra97. Ciò riduce significativamente i picchi blu dalla sorgente e la copertura del colore è uniforme. Questa plafoniera ha uno spessore di soli 2 cm, è facile da installare e può essere integrata al soffitto. La luce adotta la struttura di distribuzione della luce laterale circostante, che serve a diffondere al meglio il tutto, rendendo l'atmosfera morbida e uniforme.

Inoltre, questa plafoniera ha una struttura anti-insetto volante, si monta con semplicità e ha un design separato per il portalampada, anch'esso facile da montare.

Questa lampada da soffitto Meizu ha un prezzo di 499 yuan ($ 78) per la variante da 30 cm, 799 yuan ($ 125) per quella da 40 cm e 999 yuan ($ 157) per il modello da 50 cm. Il prodotto sarà in vendita da oggi in Cina. La versione smart di questo prodotto è compatibile anche con Huawei HiLink Eco e Tmall Genie.

Oltre a questa plafoniera, Meizu ha anche lanciato la versione standard del downlight LED Lipro, l'interruttore adesivo Meizu Lipro, il pannello di regolazione graduale SCR e molti altri terminali. Purtroppo non sappiamo se e quando questi arriveranno da noi; staremo a vedere.

