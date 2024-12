Mega sconto di 110€ su eBay per Samsung Galaxy A35 5G da 256GB

Se stai pensando di acquistare uno smartphone dalle ottime caratteristiche senza spendere una barcata di soldi allora dai un’occhiata a questa offerta strepitosa che trovi solo su eBay. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello Samsung Galaxy A35 5G a soli 268,84 euro, invece che 379 euro, inserendo il codice promozionale FINEANNO24 al momento del pagamento.

Dunque, anche se non viene segnalato su eBay, dal prezzo di listino potrai risparmiare la bellezza di oltre 110 euro sul totale. E ti porti a casa un fantastico smartphone dalle ottime prestazioni, con nella tecnologia 5G e una memoria interna esagerata. Inoltre se preferisci puoi pagare in tre comode rate da 94,33 euro senza interessi con Klarna.

Samsung Galaxy A35 5G oggi a un prezzo da favola

Inutile ribadire quanto sia incredibile il prezzo che sta proponendo eBay per il magnifico Samsung Galaxy A35 5G. si presenta con un peso di 209 grammi e un generoso display Super AMOLED da 6,6 pollici con una risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Il potente processore Exynos 1380 viene supportato in questa versione da 8 GB di RAM e gode di una memoria interna da 256 GB che potrai espandere fino a 1 TB con una scheda microSD. Potrai scattare foto straordinarie grazie a una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP dotata di zoom digitale fino a 10X. Possiede poi una super batteria da 5000 mAh e la tecnologia 5G per navigare velocemente su Internet in tutte le aree coperte.

Oggi puoi fare davvero un colpaccio. Ti puoi portare a casa uno smartphone straordinario pagandolo veramente pochissimo. Però devi fare in fretta perché le unità disponibili sono poche. Dunque fiondati su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A35 5G a soli 268,84 euro, invece che 379 euro, inserendo il codice promozionale FINEANNO24 al momento del pagamento. Ordinalo adesso e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.