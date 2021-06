Oltre alle promozioni generazionali della gamma Young 5G, WINDTRE ha lanciato oggi anche la nuova Medium 5G in versione Limited Edition con uno smartphone incluso.

Medium 5G Limited Edition: i dettagli

La nuova offerta disponibile da oggi nei WINDTRE Store offre 50GB di traffico dati anche in 5G, minuti senza limiti verso tutti gli operatori sia fissi che mobili nazionali, 200 SMS a 12,99 euro al mese.

Attualmente, viene offerto per un periodo limitato di tempo lo smartphone Xiaomi Redmi Note 10 5G. Il device in questione è incluso con il canone mensile della tariffa che prevede un vincolo contrattuale di 24 mesi.

Il telefono 5G di casa Xiaomi è disponibile nelle colorazioni Black e Blue senza anticipo scegliendo di fare un finanziamento con Compass o Findomestic. Inoltre, con la nuova promo è possibile aggiungere anche altri telefoni compatibili con il 5G. Tra questi troviamo il Vivo Y72 5G, l'OPPO A54 5G, oppure lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Per questi device è prevista una rata mensile che varia da 2,99 euro al mese fino ad un massimo di 7,99 euro al mese in più per 30 mesi.

Costi ed altro

La nuova offerta Medium 5G Limited Edition prevede un contributo iniziale di 6,99 euro una tantum. Anche in questo caso, l'offerta in Easy Pay non necessita di credito residuo sulla SIM per poter funzionare.

