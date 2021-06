WINDTRE in occasione dell'estate ha lanciato le sue nuove tariffe Young 5G dedicate ai giovani Under 30 che entrano in vigore da oggi.

Young 5G: i dettagli

Le due nuove promo generazionali di WINDTRE sono entrambe compatibili con la nuova rete 5G Priority Pass e partono da meno di 12 euro al mese.

Young 5G : offre 80 Giga di traffico dati in 5G , Giga Illimitati sulle app Musica, Social, Chat, E-learning, Mappe e Gaming, minuti e SMS illimitati verso tutti a soli 11,99 euro ogni mese .

: offre di traffico dati in , sulle app Musica, Social, Chat, E-learning, Mappe e Gaming, minuti e SMS illimitati verso tutti a soli . Young+ 5G: prevede 100 Giga di internet in 5G, Giga Illimitati su alcune app anche in 5G, minuti e SMS sempre senza limiti a 14,99 euro al mese.

Le tariffe sono disponibili anche su credito residuo solo che in questo caso la prima versione offre 40GB in 4G, minuti e SMS illimitati sempre allo stesso prezzo, mentre, la seconda prevede 60 Giga in 5G sempre con minuti e SMS illimitati a 14,99 euro ogni mese.

Costi ed altro

I costi di attivazione, sia per la versione Easy Pay che per quella con addebito su credito telefonico, ammontano a 6,99 euro una tantum. Inoltre, a partire da oggi, tutte le promo con metodo di pagamento funzioneranno anche senza credito. Entrambe le offerte viste sinora non sono attivabili dai già clienti.

