MediaWorld: PS5 Digital Edition in vendita oggi alle 15:00 [LINK]

Dopo la versione Standard, sul sito MediaWorld torna in vendita anche PS5 Digital Edition, al prezzo di listino di 399€. La vendita parte alle ore 15:00 di oggi, martedì 21 settembre, attraverso il consueto sistema di coda virtuale.

Per aumentare le possibilità di acquisto, MediaWorld consiglia di registrarsi al sito in anticipo, collegando una carta di credito o un account PayPal. Le scorte sono – come al solito – molto limitate, soltanto i più veloci (e fortunati) riusciranno ad accaparrarsi una PlayStation 5 in versione Digital.

La Digital Edition è uno dei 2 modelli disponibili per la console next-gen di Sony, si tratta della versione più economica poiché rinuncia al lettore ottico di dischi e si affida esclusivamente all'acquisto di giochi in digitale. Rappresenta la scelta più giusta per chi intende acquistare i giochi solo tramite il PlayStation Store, con un risparmio di ben 100 euro sull'acquisto della console.

Augurandovi buona fortuna per l'acquisto di una PlayStation 5 sul sito MediaWorld, vi invitiamo a seguire il nostro canale Telegram dedicato alle offerte gaming per restare sempre aggiornati su sconti e promozioni in ambito videoludico.