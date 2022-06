MediaTek svela il nuovo SoC per i flagship del 2022

Il colosso taiwanese ha appena annunciato al mondo il nuovo processore di punta di casa MediaTek, il Dimensity 9000+. Questo chipset dovrebbe assicurare un aumento delle prestazioni rispetto alla vecchia iterazione. Ma cosa aspettarci dunque?

Sono passati diversi mesi da quando MediaTek ha svelato al mondo il Dimensity 9000. Questo processore è stato un game changer per la compagnia e sono stati diversi gli OEM che lo hanno adottato a bordo delle loro ammiraglie. Ora però, la società ha rilasciato una versione aggiornata dello stesso che si chiama Dimensity 9000+.

MediaTek Dimensity 9000+: le caratteristiche

In poche parole, questo chipset è sostanzialmente identico all’iterazione del 2021, ma presenta alcune caratteristiche aggiornate che lo rendono al passo con i tempi. Per esempio, supporta i 144 Hz e la risoluzione WQHD+, oltre al refresh rate fino a 180 Hz per i pannelli FHD+.

Non di meno, dovrebbe essere più prestante del D9000, con un miglioramento del 5% sulla CPU e un 10% sulla GPU. Ha anche l’architettura CPU v9 di ARM.

Troviamo un Cortex X2 a 3,2 GHz, tre Cortex A710 e quattro Cortex A510 per l’efficienza energetica. La scheda grafica poi, è una GPU ARM Mali-G71 Mac10. Arriva con un ISP tutto nuovo, ovvero un chipset per l’Image Signal Processor. Supporta i video in HDR a 18 bit da tre sensori fotografici in simultanea e supporta le ottiche fino a 320 Mpx per video 4K HDR.

Tutto nuovo anche il modem di rete che ora ha il supporto al downlink fino a 7 Gbps, ma presenta anche la possibilità di connettersi al 5G/4G Dual SIM Dual Active e ha il Bluetooth 5.3, il WiFi 6W e il GNSS.

Lo vedremo sicuramente sui device di fascia alta che arriveranno nel terzo trimestre del 2022; non sappiamo quali saranno le compagnie che lo adotteranno; vi invitiamo a restare connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.

