MediaTek svela il nuovo processore Dimensity 1300

Finalmente MediaTek ha svelato il nuovo processore Dimensity 1300: si tratta di una soluzione prodotta da TSMC a 6 nanometri, con supporto per i sensori di imaging da 200 megapixel e molto altro ancora.

Con il debutto della line-up Realme GT Neo 3 e della gamma K50 di Redmi, sembra che MediaTek stia puntando al primo posto nel mercato dei processori di fascia medio-alta Android con le sue ultime soluzioni: Dimensity 8100 e Dimensity 9000.

Tuttavia, ci sono delle novità. Sembra che la compagnia taiwanese abbia ancora un altro SoC premium nell'asso della manica per il 2022: ecco infatti il nuovo Dimensity 1300.

MediaTek Dimensity 1300: le caratteristiche

Il Dimensity 1300 è l'erede ufficiale del Dimensity 1200 dell'anno scorso; si basa sul precedente modello, con diverse aggiunte e molte modifiche che lo hanno reso ancora pià performante. Si inserisce in una fascia di prezzo più alta rispetto alle controparti D800 e D900 e una fascia più in basso rispetto al D8100 e al D9000.

Dispone di una configurazione octa-core così ripartita:

4 core Cortex-A78 (1 Core Ultra A78, fino a 3 GHz, e 3 Super Core A78, fino a 2,6 GHz);

4 core di efficienza Cortex-A55

Si basa sul nodo architettonico a 6 nanometri di TSMC e supporta le app a 64 bit. C'è la scheda video ARM Mali-G77 MC9. Troviamo poi un ISP migliorato rispetto allo scorso anno, visto che ora supporta i sensori di imaging fino a 200 Megapixel e la decodifica AV1 con accelerazione hardware che permette di avere uno streaming 4K più veloce. Non di meno, fornisce anche miglioramenti alle foto in condizioni di scarsa illuminazione.

Fra le altre specifiche tecniche troviamo anche quelle che si possono vedere da un processore Android di punta: il supporto per 16 GB di RAM 4266Mbps LPDDR4x, per le memorie UFS 3.1, per gli schermi 2520 x 1080 168Hz e per il 5G su doppia SIM.

Questo chipset MediaTek dovrebbe arrivare presto sul mercato mondiale a bordo di OnePlus Nord 2T e su Redmi Note 12.