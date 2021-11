MediaTek punta (anche) al mercato dei ChromeBook

MediaTek punta al mercato dei ChromeBook premium con il suo chip Kompanio 1200; tale soluzione arriverà in commercio soltanto nel 2022.

MediaTek Kompanio 1200: pensato per ChromeBook premium

L'azienda produttrice di chipset di Taiwan sta attualmente sviluppando un SoC molto importante. Intanto, durante il suo Executive Summit ha annunciato una serie di prodotti prossimi per smartphone, dispositivi IoT e laptop Windows. Poche ore fa poi, la società ha tenuto una breve sessione parlando dei suoi sforzi in ambito ChromeBook e PC, svelando il chipset Kompanio 1200.

Giusto come “remind me“, il Kompanio 1200 è stato annunciato l'anno scorso con un nome in codice MT8195. Mentre la società aveva anche annunciato che l'MT8192 (ora chiamato Kompanio 820) sarebbe arrivato nel secondo trimestre, non era stata fornita alcuna data particolare per il nuovo SoC della line-up. Le indiscrezioni suggerivano un debutto per il 2021, ma alla fine ciò non è avvenuto. Ora però, abbiamo nuovi dettagli in merito. Leggiamo che il Kompanio verrà lanciato nel corso del 2022.

Per chi non lo sapesse, il futuro SoC per device portatili è costruito su un processo a 6 nm utilizzando Cortex-A78. MediaTek ha puntato il mercato dei ChromeBook di punta, che non è mai stato osservato da nessun fornitore ARM prima di adesso. Ad oggi, Intel domina ancora questo segmento e i chipset basati su ARM sono stati destinati solo ai Chromebook economici.

Osservate bene: quando MediaTek menziona premium, l'azienda sta parlando di Chromebook che costano oltre $ 400. Il Kompanio 1200 sarà ancora in competizione con il Core i3 entry-level di Intel, ma sarà meno esoso in termini energetici sul fronte della batteria.

Il produttore di chip ha anche spoilerato l'arrivo di un altro processore che probabilmente sfiderà la serie di chip i7 consumer di Intel. In base allo schema di denominazione della società, potrebbe essere chiamato Kompanio 2000.

Per quanto riguarda il 1200 invece, questo dovrebbe arrivare sul mercato all'inizio del 2022 e. Il suo debutto è previsto durante il CES di Las Vegas.