MediaTek Dimensity 8000: su quali device arriverà?

Il produttore di chip taiwanese MediaTek ha in listino un paio di processori che appariranno sugli smartphone di punta e di fascia media nel corso dell'anno corrente. Secondo @DCS, i SoC Dimensity 8000 verranno spediti nei device già a marzo, così come i top di gamma Dimensity 9000 prossimi al debutto. Dalle informazioni emerse sembra che marchi cinesi come Redmi, Realme e altri utilizzeranno il processore in questione.

MediaTek Dimensity 8000: le caratteristiche

Il Dimensity 8000 utilizza il processo di produzione a 5 nm di TSMC e utilizza un'architettura doppia 4 + 4. Questo chip ha 4 core Cortex A78 grandi e 4 core Cortex A55 piccoli. La frequenza della CPU è fino a 2,75 GHz e la GPU è Mali-G510 MC6. Questo chip supporta la risoluzione 2K a 120Hz o 1080P a 168Hz e la combinazione di archiviazione LPDDR5 + UFS 3.1.

Secondo il famoso blogger di tecnologia Weibo Digital Chat Station, è ora disponibile un modello ingegneristico di un primo smartphone che utilizza questo chip. I parametri specifici includono uno schermo FHD+ da 6,6 pollici, una frequenza di aggiornamento elevata di 120 Hz e 12 GB di RAM. Il dispositivo in questione è inoltre dotato di una fotocamera frontale da 16 MP e di una tripla lente posteriore così ripartita; 50 MP + 50 MP + 2 MP. Non di meno, questo flagship sarà ufficiale dopo il Festival di Primavera e il suo prezzo sarà di circa 2000 yuan ($ 314). Tuttavia, non ha rivelato il nome del device o del brand che lo adotterà.

Ancora più importante, il punteggio completo AnTuTu di MediaTek Dimensity 8000 ha raggiunto 750.000 punti. Si legge che supera lo Snapdragon 870, il quale ha un punteggio complessivo AnTuTu di circa 700.000 punti. Vale la pena notare che Redmi, Realme e altri marchi hanno ufficialmente confermato che lanceranno smartphone con questo chip.

Nelle notizie correlate, Counterpoint Research ha pubblicato un rapporto sulle spedizioni di chipset per smartphone nel terzo trimestre. I dati hanno mostrato che MediaTek ha ampliato il suo vantaggio su Qualcomm, consolidando la sua posizione di leader nel mercato. Qualche primo timido successo è stato ottenuto anche da Unisoc, che ha superato Samsung, conquistando il quarto posto nel mercato dei processori per telefoni.

La quota di HiSilicon è scesa in modo significativo dal 13% nel terzo trimestre dello scorso anno al 2% quest'anno. Non c'è dubbio che il calo sia dovuto alle sanzioni statunitensi contro Huawei che hanno reso difficile per la sua controllata produrre chip all'avanguardia.