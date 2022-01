MediaTek Dimensity 9000 senza freni: è POTENTISSIMO

Il Dimensity 9000 è il primo vero processore mobile di punta di MediaTek e, come tale, dovrebbe essere il rivale più stretto dello Snapdragon 8 Gen 1 in termini di prestazioni. Tuttavia, ciò che molto probabilmente non si aspettava era che l'ammiraglia MediaTek avrebbe effettivamente battuto la soluzione di Qualcomm. Il risultato emerso è semplicemente incredibile.

MediaTek Dimensity 9000 vs Snapdragon 8 Gen 1

Il famoso insider del settore Ice Universe su Twitter ha condiviso oggi i numeri dei benchmark di Geekbench 5 per i più recenti chip per smartphone e questi sono piuttosto sorprendenti, per non dire altro. Vediamo che lo Snapdragon 8 Gen 1 riesce a battere solo il suo predecessore e l'Exynos 2200, mentre perde contro il Dimensity 9000 e l'Apple A15 che lo schiacciano assolutamente sia nei test single che multi-core.

I punteggi dello Snapdragon 8 Gen 1 di 3752 e 1231 nei test multi-core e single-core, rispettivamente, sembrano essere solo marginalmente superiori a quelli dello Snapdragon 888 dell'anno scorso. In confronto, il Dimensity 9000 ha ottenuto 4410 in multi-core e 1278 nei test Geekbench single-core.

Geekbench 5 results for some processors pic.twitter.com/y7K6mS1Wya — Ice universe (@UniverseIce) January 24, 2022

Inutile dire che qui c'è sicuramente qualcosa di sospetto, soprattutto se si considera che ogni nuova iterazione del chip di punta di Qualcomm di solito porta con sé punteggi di benchmark più alti di almeno il 15%, cosa che non si nota in questi test.

Potrebbe essere possibile che i problemi di riscaldamento limitino le prestazioni dei SoC di Qualcomm. Oppure potrebbe essere che il MediaTek Dimensity 9000 sia semplicemente migliore. In queste ore MediaTek è diventato il nuovo re nel mondo Android, almeno sulla carta, secondo quanto si osserva da Geekbench 5. Ovviamente, le prestazioni del mondo reale sono tutt'altra cosa.

Indipendentemente da ciò, si consiglia di prendere questi primi punteggi di benchmark con “un pizzico di sale” poiché probabilmente sono stati eseguiti su modelli prototipali.