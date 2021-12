MediaTek batterà Qualcomm: ecco come (RUMOR)

MediaTek sarà la prima azienda a lanciare il SoC mobile 5G mmWave e svelerà anche diverse soluzioni aventi il supporto per lo standard Wi-Fi 7 il prossimo anno. Ecco come farà a battere la rivale Qualcomm.

Qualcomm: la prima realtà a sviluppare un SoC con reti 5G mmWave

MediaTek ha fatto passi da gigante nello sviluppo di chip per dispositivi dagli smartphone, e ha annunciato di recente la sua serie di processori Kompanio per Chromebook e il chip Pentonic 2000 per TV 8K 120Hz di fascia alta. Sebbene la maggior parte delle sue entrate continui a provenire dai chipset per smartphone, è chiaro che il chipmaker taiwanese è desideroso di ridurre la concorrenza attraverso l'innovazione e di diventare il primo ad offrire tecnologie all'avanguardia.

Il CEO dell'azienda Cai Lixing ha recentemente rivelato che MediaTek lancerà il primo SoC mobile 5G mmWave (onde millimetriche) il prossimo anno. Sarà abbinato a una soluzione Wi-Fi 7, anch'essa prevista per il debutto all'inizio del prossimo anno (tramite Digitimes). Questo potrebbe consentire alla società di ottenere una crescita dei ricavi del 10-20%, che sebbene sia inferiore alla crescita del 2021, è ancora abbastanza interessante.

Lixing ha inoltre sottolineato che l'azienda ha ricevuto un importante supporto di capacità nel 2022 dalle sue fonderie, imballaggi di back-end e partner di substrati e la situazione delle spedizioni sarà stabile l'anno prossimo. Ha affermato:

L'era post-epidemia ha aggiunto molte variabili allo sviluppo economico globale e MediaTek dovrà affrontare anche molte sfide tecniche, tra cui architetture di progettazione sempre più complesse e nodi di produzione di chip da 3 nm e 2 nm più avanzati.

Il rapporto finanziario di MediaTek ha recentemente rivelato che i ricavi consolidati per il Q3 del 2021 si sono attestati a NT$ 131.074 milioni, con una crescita del 4,3% rispetto al trimestre precedente e del 34,7% su base annua. Le vendite di soluzioni con chip per telefoni cellulari sono aumentate di oltre il 110% su base annua con un tasso di contribuzione ai ricavi del 57%. Anche le vendite di prodotti non mobili, inclusi circuiti integrati per la gestione dell'alimentazione e chip di rete, hanno visto un upgrade di oltre il 30%.

Inoltre, Cai Lixing ha rivelato che la società è diventata una delle aziende leader nel campo dei chip di comunicazione wireless e sta andando abbastanza bene nel segmento dei modem Wi-Fi 6/6E.