MatePad 11.5"S: tablet, tastiera, pennino e un CALDO sconto per l'estate

Potrebbe sembrare il solito tablet, con il solito sconto, con le solite caratteristiche. E invece no, invece è tutt’altro.

Huawei MatePad 11.5″S

E invece stiamo parlando del nuovo Huawei MatePad 11.5″S, ossia qualcosa di nuovo e di avanzato. Un tablet che nella scocca non cerca fronzoli, ma che nella dotazione include promesse e nelle periferiche carica ambizioni. La particolare configurazione in offerta, infatti, va ben oltre l’idea di un semplice tablet: la “Professional Edition” prevede infatti anche una particolare cover con tastiera inclusa, utile a trasformare il tablet in un vero e proprio due-in-uno che, all’occorrenza, sa diventare laptop.

Per capire cosa possa offrire questo originale MatePad 11.5″S, inoltre, bisogna sapere quale sia l’unicità che presenta il suo display. La definizione da 2800 × 1840 pixel e l’ottimo refresh rate da 144Hz non bastano per spiegare la bontà della ricerca messa in campo da Huawei. Si tratta, infatti, di un pannello da 11,5 pollici di diagonale con tecnologia PaperMatte, per la prima volta in assoluto incluso in un tablet. Tale espediente, che caratterizza la superficie a livello microscopico, ha due vantaggi in uno:

abbatte i riflessi che caratterizzano il display di qualsiasi altro tablet crea una sensazione di attrito che rende la scrittura con pennino estremamente più naturale e simile alla carta

Il tutto è racchiuso in un corpo di appena 6,2 millimetri di spessore, per un peso complessivo pari a 510 grammi.

Il dispositivo è animato dal processore octa-core Kirin 9000WL ed il software è gestito dal sistema operativo HarmonyOS 4.2. La RAM in dotazione è pari a 8GB, mentre sono 256 i GB di memoria inclusi. La batteria da 8800 mAh è del tutto capiente ed in grado di offrire lunga autonomia operativa. La tastiera in dotazione può operare sia in stretto collegamento al tablet che in ottica standalone, garantendo minima latenza e massima stabilità di connessione grazie alla tecnologia NearLink. Quando la tastiera non è collegata, diventa semplice creare la postazione nel modo che si preferisce, conservando pertanto piena libertà operativa.

Sono quattro gli altoparlanti inclusi e due i microfoni: c’è quanto necessario per garantire videochiamate di qualità e videoriunioni con massima efficienza. Quel che potrebbe sembrare un tablet, insomma, si rivela come qualcosa di ben più completo e complesso. Il che, a questi prezzi, è qualcosa di unico sul mercato.

L’offerta

Appena nato e subito in sconto su Huawei Store: il MatePad 11.5″S incontra immediatamente gli sconti estivi e questa è una grande occasione per chi sta cercando un tablet con cui accompagnare le proprie vacanze, il proprio tempo libero e la propria produttività del quotidiano. Il prezzo iniziale (che già si presentava come estremamente appetibile) era pari a 499€, ma l’offerta estiva già mette in regalo l’utilissima M-Pencil con cui sperimentare il piacere della scrittura sul display Papermatte. A tutto ciò si aggiunge inoltre il coupon esclusivo ABMSBF10 che taglia il prezzo di un ulteriore 10%, portandolo a soli 449€ con M-Pencil inclusa.

Chi non volesse la tastiera ed optasse per la configurazione solo-tablet, ha comunque la M-Pencil in omaggio e il prezzo con coupon applicato passa da 399 a 359€. Attenzione, però: con pochi euro in più si trasforma il tablet in un qualcosa dagli utilizzi ben più avanzati e ne vale decisamente la pena.

In collaborazione con Huawei