MateBook D 16: HUAWEI sconto Black Friday per il notebook per tutti!

Per HUAWEI, il Black Friday continua! L’azienda ha infatti previsto ulteriori sconti in questi primi giorni di dicembre. Tra i prodotti i promozione, c’è anche il MateBook D 16 2024: un dispositivo molto interessante dal prezzo competitivo e dalle ottime qualità generali. Grazie alla promo Black Friday 2024, questo notebook ha un prezzo davvero super: costa infatti 527€ grazie all’ulteriore sconto del 12% sul prezzo promozionale che si ottiene inserendo in fase di check-out il codice sconto ABMBL12. Questo notebook è destinato a chi cerca ottime prestazioni, predilige gli schermi più ampi, ma non rinuncia a prezzi molto competitivi. Rispetto ad altri prodotti sul mercato, è certamente un best buy assoluto.

Il notebook dei record: prezzo basso e ottime prestazioni

Il mercato dei notebook è cambiato molto negli ultimi anni. Ormai è davvero difficile trovare un prodotto dalle ottime qualità a prezzi concorrenziali. HUAWEI, nella propria offerta, è riuscita tuttavia a trovare la ricetta giusta per fare in modo di renderlo possibile. MateBook D 16 è un prodotto equilibrato, con ottime caratteristiche, pur mantenendo un prezzo molto interessante.

Sicuramente il merito rispetto al prezzo è da attribuire a HUAWEI e le sue promo Black Friday 2024 e, proprio per questo è indispensabile approfittare subito dell’offerta e non lasciarsela scappare.

Il MateBook D 16 2024 è un prodotto molto interessante a partire dal suo schermo. Come suggerisce il nome, a bordo ospita un display da 16 pollici con risoluzione 1900 x 1200 pixel, IPS con un ottimo contrasto e una qualità generale davvero eccellente. I bordi dello schermo sono molto sottili, ma ospitano ugualmente una webcam perfetta per le videochiamate.

Il modello in sconto integra a bordo il processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, 16 GB di memoria RAM e un disco SSD da 512 GB. In generale, si tratta di specifiche perfette per gestire un carico di lavoro da ufficio, ma anche programmi di foto editing senza alcun problema.

La dotazione di porte è standard, ma completa. A bordo troviamo una porta USB-C per ricarica e scambio dati, due USB-A, una HDMI e un jack da 3,5 mm.

Il notebook è perfetto per tutti coloro i quali sono in cerca di una macchina completa, che possa fungere da desktop replacement sia a casa che in movimento. La batteria da 56 Wh è più che sufficiente per coprire una giornata d’uso in movimento anche lontani da una presa di corrente.

L’offerta Black Friday da cogliere al volo!

Acquistare oggi il MateBook D 16 2024 in promozione sullo store di HUAWEI permette sia di accedere alle promo Black Friday 2024 che di non lasciarsi scappare un 12% di sconto ulteriore inserendo il codice ABMBL12 in fase di check-out. Il prezzo, in questo caso, arriva quindi a 527€: è praticamente impossibile trovare di meglio a questo prezzo.