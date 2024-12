MateBook D 14 2024 di HUAWEI: il prezzo Black Friday è ancora attivo

Non è ancora concluso il Black Friday di HUAWEI. In sconto infatti c’è anche il MateBook D 14 2024: un prodotto che, in tutto e per tutto, è un perfetto per essere utilizzato in movimento in qualsiasi situazione. Ottima la scheda tecnica, ottima la batteria, ma ottimo anche il prezzo! Oggi questo notebook è disponibile attraverso lo store di HUAWEI al prezzo di 527€: sconto davvero interessante che si ottiene inserendo in fase di check-out il coupon ABMBL12 che ribassa il prezzo di un ulteriore 12%. Un’ottima offerta che, per questo Black Friday, rende questo device ancora più interessante del solito.

Il notebook perfetto per chi è sempre in movimento

Chi è spesso in movimento, sa bene quanto sia importante trovare un notebook che sia molto compatto, ma allo stesso tempo funzionale. Riuscire a risparmiare qualcosina poi, non è assolutamente male. Se ci si riconosce in questa descrizione, bisogna assolutamente considerare l’acquisto del MateBook D 14 2024 di HUAWEI.

Il notebook in sconto è disponibile nella variante con a bordo il processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, coadiuvato da 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Caratteristiche davvero interessanti se consideriamo il prezzo del prodotto.

Il display a bordo è un’unità da 14 pollici da 16:10, con risoluzione di 1920 x 1200 pixel. Si tratta di un pannello IPS con un ottimo angolo di visuale, indispensabile per chi è sempre in movimento.

Un altro importante punto di forza del device è la batteria: l’unità da 56 Wh è in grado di far durare a lungo l’autonomia del device. A meno di utilizzare il MateBook D 14 per compiti particolarmente energivori, la batteria è in grado di coprire interamente una giornata d’uso in movimento.

Il sistema operativo a bordo è Windows 11 nella versione Home, perfetto per l’uso quotidiano di questo device.

In generale MateBook D 14 2024 è un notebook equilibrato, molto interessante lato scheda tecnica e, soprattutto, molto economico se consideriamo l’offerta in corso.

La promo HUAWEI da non lasciarsi scappare

Se si è in cerca di un notebook compatto e versatile, non bisogna lasciarsi sfuggire la promo HUAWEI. Oggi MateBook D 14 2024 costa infatti 527€ grazie agli sconti in corso uniti al codice ABMBL12 da inserire in fase di check-out. Questo codice, è in grado di ribassare del 12% il prezzo promozionale disponibile sullo store HUAWEI. Ora c’è da fare solo una cosa: correre ad acquistarlo!