Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato una lista di giochi in uscita a maggio su PS4 e PS5, tra i titoli più interessanti c’è Mass Effect: Legendary Edition, atteso per venerdì 14 maggio anche su Xbox e PC. Sulle console Microsoft è già possibile effettuare il pre-download del gioco e sono necessari ben 84.3GB di spazio libero, mentre su PS4 si potrà scaricare il gioco a partire da 12 maggio e il peso complessivo è di 87.3GB.

Scaricare il gioco in anticipo risulta un gran vantaggio, specialmente per chi possiede una connessione non molto veloce ma intende comunque giocare il titolo al day one. Il pre-download potrebbe però non bastare, il 14 maggio BioWare ha intenzione di rilasciare una patch da ben 11.8GB, utile ad applicare le ultime correzioni e migliorie grafiche.

Mass Effect: Legendary Edition – Trailer Ufficiale in 4K

Mass Effect: Legendary Edition è uno dei giochi più attesi del momento, include la trilogia originale del gioco sviluppato da BioWare: Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3. La collezione comprende anche tutti i DLC dei 3 titoli, per un totale di oltre 40 espansioni, il gioco potrà essere giocato anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, grazie alla retro-compatibilità delle console next gen con i titoli sviluppati per PS4 e Xbox One. La potenza hardware delle nuove piattaforme consentirà al gioco di raggiungere la risoluzione 4K a 60 fps, su Xbox Series X è prevista la modalità ad altro frame rate fino a 120 fps.

