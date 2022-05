In Mass Effect 4 ci sarà il Comandante Shepard: nuovo indizio

Nei giorni scorsi, BioWare ha lanciato la vendita di una nuova litografia diurna N7 che sembra suggerire come il Comandante Shepard tornerà ad essere il protagonista di Mass Effect 4.

La descrizione del prodotto, poi immediatamente cambiata, recitava infatti come Shepard e i protagonisti fossero impegnati a raccogliere i cocci della guerra con i Razziatori, mentre i fan si chiedevano sarebbe accaduto dopo. Lo youtuber MrHulten ha notato che il testo è stato poi leggermente modificato, mantenendo il senso originale senza riferimenti espliciti a Shepard.

Mass Effect 4: il ritorno di Shepard è scontato?

Sul nuovo Mass Effect sappiamo pochissimo: è certo che BioWare ha messo in piedi gran parte del team originale allo scopo di restituire un’esperienza degna della prima trilogia, dopo la parentesi poco fortunata di Andromeda. Il ritorno di Shepard come protagonista principale non è una possibilità così remota: il suo destino, alla fine di Mass Effect 3, è sempre stato lasciato aperto per un ritorno nella serie.

L’ultimo aggiornamento sul gioco è arrivato l’anno scorso, quando Electronic Arts ha confermato che attualmente lo stato dei lavori è in una fase embrionale, suggerendo che potremmo dover attendere ancora un po’ di tempo prima di vederlo in azione.

La certezza è che l’obiettivo è offrire agli appassionati un episodio che riprenda lo stile dei primi capitoli: per questo si sta riunendo un team di veterani della serie per lavorare al progetto, in quella che si può vedere come una sorta di riscatto per tutta BioWare.

Mass Effect 4 è in lavorazione per PC e console di ultima generazione.