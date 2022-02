Mass Effect 4, cosa sappiamo finora? Un aggiornamento sullo sviluppo

BioWare torna a parlare ufficialmente di Mass Effect 4, come è noto per adesso il nuovo capitolo della serie in sviluppo presso un team veterano della serie del team texano. Lo studio, con un recente post sul blog, ci ha fornito un piccolo aggiornamento spiegando che il gioco è in lavorazione, anche se ancora in una fase di prototipazione.

Questo significa che dovremo aspettare ancora un po' per vedere concretizzarsi quello che porterà presumibilmente al ritorno del comandante Shepard, dopo la trilogia rimasterizzata lanciata lo scorso anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il lancio deludente di Mass Effect Andromeda spinge BioWare verso la comprensibile via della prudenza, anche perché in cantiere c'è pure lo sviluppo di Dragon Age 4.

Mass Effect 4: di cosa parlerà il gioco?

Il gioco è stato annunciato per la prima volta nel 2019 come in una fase di sviluppo molto precoce, mentre al momento la priorità delle forze produttive di BioWare è incentrata sul nuovo Dragon Age. Gary McKay, direttore generale del team, ha spiegato che per Mass Effect 4 si sta ancora valutando una serie di prototipi a cui sta lavorando una squadra di veterani della serie guidata da Mike Gamble.

Di conseguenza, ci vorrà parecchio tempo prima che venga completato e non è da escludere che dovremo attendere almeno il 2025/2026 per sperare in una release sul mercato. Va considerato inoltre che BioWare ha deciso di cambiare motore grafico tornando all'Unreal Engine, dopo la parentesi con il Frostbite presa proprio con Andromeda.

Bisogna dunque armarsi di pazienza. La saga di Mass Effect è iniziata nel 2007 diventando subito uno strepitoso successo prima in esclusiva su Xbox 360 e poi approdata successivamente anche su PC e PlayStation 3. La trilogia del comandante Shepard ha plasmato la sua generazione di console, restando molto amata anche al giorno d'oggi, come ha dimostrato il successo della recente raccolta Legendary Edition.

Mass Effect 4 è in lavorazione per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.