Marvin Vettori vs Jared Cannonier: come vedere il match in diretta streaming

Numero 3 contro numero 4 della divisione pesi medi UFC per decidere chi potrà ambire ad una nuova chance titolata per la cintura. Marvin Vettori è atteso ad un match cruciale, l’ennesimo della sua straordinaria carriera, contro Jared Cannonier e anche se non sarà un title eliminator immediato (l’attuale campione Israel Adesanya infatti affronterà il vincente tra Robert Whittaker e Dricus du Plessis) decreterà chi dei due potrà ambire ad una nuova possibilità di disputare un incontro titolato nel prossimo futuro.

Certo è che The Killa Gorilla non sarà una passeggiata per il nostro The Italian Dream: Cannonier è letale in piedi ed è dotato di un knockout power devastante. Vettori è migliorato tantissimo in piedi, potenziando soprattutto i suoi calci grazie a dei camp specifici in Tailandia, ma scambiare a viso aperto con Cannonier come ha fatto con Roman Dolidze non è certamente una strategia praticabile.

Per avere chance contro Cannonier il nostro Marvin dovrà rispolverare il suo ottimo ground game, cercando a tutti i costi di portare The Killa Gorilla a terra dominandolo, magari riuscendo anche a finalizzarlo con una sottomissione oppure a finirlo con un ground and pound feroce.

Vettori vs Cannonier: orario e dove vederlo

Marvin Vettori e Jared Cannonier si affronteranno all’UFC Apex di Las Vegas, la struttura di proprietà della promotion che è stata lanciata come luogo per ospitare i match durante la pandemia da Covid-19. La main card sarà visibile in diretta streaming su DAZN dalle ore 4 del mattino di domenica 18 giugno 2023. Prima del match tra Vettori e Cannonier verranno disputati (salvo imprevisti e dell’ultima ora) 5 incontri, dunque è probabile che la battaglia tra il nostro connazionale e l’americano andrà live non prima delle 5.30/6 del mattino di domenica 18 giugno. La telecronaca in italiano del match sarà affidata ad Alex Dandi.

Abbonandosi al piano DAZN Start annuale il match sarà visibile a soli 9,99€ al mese, mentre se si sceglie il piano mensile il costo è di 13,90€ con possibilità di disdire con preavviso di 30 giorni.

