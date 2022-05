Marvel's Spider-Man in esclusiva per Xbox? È stata più di una possibilità

Marvel’s Spider-Man è sicuramente una delle esclusive per PlayStation 4 e PlayStation 5 più amate degli ultimi anni, nonché tra le più vendute. L’action adventure open world ispirato al fumetto de l’uomo ragno ha conquistato tutti, grazie al sapiente lavoro svolto da Insomniac Games, lo stesso team di Rachet and Clank: Rift Apart. Eppure, pare che inizialmente l’idea fosse quella di realizzare un gioco in esclusiva per Xbox.

I fatti risalgono al 2014 e sono descritti da Steven L. Kent nel libro “The Ultimate History of Video Games Vol. 2” in un passaggio specifico dedicato proprio alle intenzioni di Marvel Games di creare qualcosa di importante in ambito videoludico, dopo il rapporto non proprio felice con Activision. Microsoft sarebbe stata la prima ad essere contattata, ma la casa di Redmond avrebbe rifiutato per concentrarsi sui suoi giochi.

Marvel’s Spider-Man: da possibile esclusiva Xbox ad amato titolo per PS4 e PS5

Jay Ong, vicepresidente esecutivo e capo di Marvel Games, racconta nel libro che la compagnia aveva deciso di non rinnovare gli accordi con Activision, poiché non felice della qualità media dei suoi prodotti su licenza. Inizialmente, Marvel Games si è dunque rivolta a Microsoft per capire se fosse possibile organizzare un accordo per dar vita ad una partnership esclusiva: da Redmond è arrivata però risposta negativa, con l’intento di concentrarsi sulle proprie IP.

Nel frattempo, Sony era interessata ad acquisire i diritti per la realizzazione di un videogioco basato su Spider-Man: ha proposto l’esperienza tripla-A che adesso tutti conosciamo e che è stata accettata con entusiasmo da Marvel Games. L’ottimo lavoro svolto da Insomniac Games ha fatto il resto: Marvel’s Spider-Man ha venduto più di 20 milioni di copie dal lancio avvenuto nel 2018, mentre lo spin-off Miles Morales ha raggiunto quota 6.5 milioni.

Un successo che ha naturalmente spinto alla realizzazione di un seguito: Marvel’s Spider-Man 2 è stato annunciato ufficialmente lo scorso anno con l’obiettivo di arrivare sul mercato entro la fine del 2023 in esclusiva per PlayStation 5. Forse in Microsoft si staranno mangiando le mani…

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.