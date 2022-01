Marvel's Avengers x Spider-Man: arriva l'atteso crossover con il MCU

Arriva una notizia interessante per tutti i fan di Spider-Man e giocatori di Marvel's Avengers. Tramite il profilo Twitter ufficiale del gioco, infatti, gli sviluppatori annunciano il debutto di un nuovo costume per l'Uomo Ragno tratto da Spider-Man Far From Home, secondo capitolo della nuova saga cinematografica ispirata al famoso personaggio Marvel.

Marvel's Avengers, come avere il nuovo costume di Spider-Man

Crystal Dynamics spiega che troveremo il costume direttamente nel marketplace del gioco, ovviamente solo su PlayStation 4 e PlayStation 5. Ricordiamo infatti che sebbene Marvel's Avengers sia un titolo multipiattaforma, e attualmente disponibile anche su Xbox Game Pass, il personaggio di Spider-Man è stato inserito in esclusiva per le piattaforme PlayStation, visto che i diritti di sfruttamento appartengono a Sony.

Una decisione che in realtà pare non sia piaciuta particolarmente agli sviluppatori stessi, che avrebbero preferito rendere il personaggio disponibile anche sulle altre piattaforme. Tanto che il DLC dedicato a Spider-Man si è rivelato meno ricco in termini di contenuti rispetto ad altre operazioni del genere, come quella che ha portato all'inserimento del personaggio di Black Panther.

In ogni caso, ora si guarda anche al futuro: secondo alcune indiscrezioni la prossima new entry dell'action-RPG ispirato all'universo dei personaggi Marvel sarà She-Hulk, come praticamente confermato dalla doppiatrice Krizia Bajos sui social network. Gli sviluppatori non confermano, ma non hanno nemmeno smentito l'indiscrezione: ci aspettiamo dunque novità nelle prossime settimane, anche in merito agli aggiornamenti relativi al matchmaking.

Marvel's Avengers è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.