Marvel's Avengers, She-Hulk è il nuovo personaggio in arrivo?

She-Hulk è il nuovo personaggio in arrivo in Marvel's Avengers. A suggerirlo è il leaker Miller, molto informato su tutto ciò che riguarda il gioco Square Enix, il quale spiega su Twitter che l'eroina sarà doppiata dall'attrice Krizia Bajos.

Il track record di Miller è piuttosto affidabile, dato che in passato aveva anticipato con successo l'arrivo del personaggio di Black Panther: anche in quel caso la “fonte” era stata l'attore che ne avrebbe prestato la voce, Christopher Judge.

Ad aggiungere praticamente una conferma ufficiosa interviene però la stessa Bajos, che ha ricondiviso il tweet dell'insider con un cuore verde. Insomma, manca solo l'annuncio ufficiale.

She-Hulk: chi è il nuovo personaggio in arrivo in Marvel's Avengers

I fan dei fumetti la conoscono molto bene e, anzi, probabilmente non vedevano l'ora di poterne prendere i panni in Marvel's Avengers. Per tutti gli altri, She-Hulk è l'alter-ego di Jennifer Walters, cugina di Bruce Banner (Hulk), un'avvocatessa che ha ottenuto gli stessi poteri del parente grazie ad una trasfusione di sangue.

Nell'universo Marvel ha fatto parte degli Avengers ed è anche una riserva dei Fantastici Quattro, essendone membro fondamentale durante un periodo di assenza della Cosa. Se nel mondo dei fumetti è diventata rapidamente una dei personaggi centrali, per quanto riguarda cinema e serie TV non è ancora molto conosciuta.

Il MCU sta provando a riparare alla cosa con una miniserie TV che arriverà presto su Disney+, con She-Hulk che verrà interpretata da Tatiana Maslany.

La sua presenza in Marvel's Avengers contribuirà certamente alla diffusione della popolarità di questo personaggio, molto amato dai fan dei fumetti, e che potrebbe giocare un ruolo centrale nei film futuri della saga cinematografica.

Attendiamo dunque conferme ufficiali da Square Enix circa il suo inserimento.