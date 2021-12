Marvel's Avengers per PS4 in offerta al prezzo più BASSO di sempre!

Marvel's Avengers per PlayStation 4 è in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon con uno sconto del 73%. Il gioco è inserito come prodotto Amazon Prime e consegna ancora garantita entro Natale! Sono in sconto anche le versioni Xbox e PlayStation 5.

Sei ancora in tempo per fare o farti un graditissimo regalo, in un momento in cui siamo tutti ancora sovraeccitati per la recente uscita di Spider-Man No Way Home al cinema. E ti diciamo di più: su PlayStation c'è la possibilità di giocare nei panni dell'Uomo Ragno insieme agli altri noti Vendicatori. Tempismo perfetto.

Marvel's Avengers: dalle critiche al successo

Non è partito esattamente bene il gioco realizzato da Crystal Dynamics. Travolto dalle critiche al lancio, gli sviluppatori hanno lavorato giorno e notte per sistemare le problematiche sorte al D1 e nelle settimane successive, concentrandosi anche sui contenuti: altra nota dolente del titolo originale.

Adesso, Marvel's Avengers è un action adventure che vale assolutamente la pena provare, che si è arricchito in questi mesi con l'arrivo di interessanti contenuti, come quelli dedicati a Black Panther e, appunto, Spider-Man. Quest'ultimo in esclusiva per PlayStation.

Il titolo offre una storia originale sugli Avengers, dandoci la possibilità di prendere i panni di iconici supereroi del calibro di Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow e Thor. Ognuno di essi è dotato delle proprie caratteristiche uniche, con la possibilità di sbloccare ulteriori abilità ed equipaggiamenti per allinearli al proprio stile di gioco.

È inclusa anche una componente online, che permette di giocare in compagnia di massimo altri tre giocatori. In buona sostanza, può essere un ottimo regalo per te e anche per i tuoi amici. Specialmente adesso che si trova in offerta ad un prezzo eccezionale, il più basso di sempre. Non lasciartelo scappare!