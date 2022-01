Marvel rivela il calendario di serie TV e film del 2022 e una sorpresa

Finalmente Marvel Studios ha rivelato tutto il calendario delle serie TV e dei film in programmazione per il nuovo anno. Il 2022 sarà un anno davvero ricco di contenuti per gli amanti di questo genere e per chi è fan sfegatato di queste produzioni. Scopriamo insieme tutti i titoli in arrivo lungo quest'anno e, infine, anche una super sorpresa in anteprima che, siamo sicuri, apprezzerete molto.

Marvel Studios: tutti i film e le serie TV in arrivo nel 2022

Marvel Cinematic Universe ha fatto un ottimo lavoro e i suoi prodotti ormai sono pronti per il loro debutto, o quasi. Infatti, lungo tutto il corso di questo nuovo anno saranno diversi i titoli che, secondo un calendario ben preciso, usciranno al pubblico. Alcuni potremo goderli attraverso l'ormai famosa e molto amata piattaforma di streaming on demand Disney+, mentre altri invece solo nelle sale cinematografiche.

Allora, cosa stiamo aspettando? Vediamo subito tutti i titoli che Marvel Studios ci ha riservato promettendoci tanto intrattenimento e forti emozioni lungo tutto il 2022 che sarà quindi carico di aspettative. Infine, preparatevi per una sorpresa molto gradita. Ecco l'elenco completo:

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è in arrivo il 4 maggio 2022;

è in arrivo il 4 maggio 2022; She-Hulk è in arrivo a maggio 2022 (Marvel Studios deve definire ancora la data);

è in arrivo a maggio 2022 (Marvel Studios deve definire ancora la data); I Am Groot è in arrivo per l'estate 2022 (secondo alcune fonti a giugno);

è in arrivo per l'estate 2022 (secondo alcune fonti a giugno); What If…? stagione 2 è in arrivo per l'estate 2022 (secondo alcune fonti a luglio);

stagione 2 è in arrivo per l'estate 2022 (secondo alcune fonti a luglio); Thor: Love and Thunder in arrivo l'8 luglio 2022;

in arrivo l'8 luglio 2022; Ms. Marvel è in arrivo per l'estate 2022 (secondo alcune fonti ad agosto);

è in arrivo per l'estate 2022 (secondo alcune fonti ad agosto); Secret Invasion in arrivo per l'autunno 2022 (secondo alcune fonti a settembre);

in arrivo per l'autunno 2022 (secondo alcune fonti a settembre); Werewolf by Night in arrivo entro Halloween 2022;

in arrivo entro Halloween 2022; Black Panther: Wakanda Forever in arrivo l'11 novembre 2022;

in arrivo l'11 novembre 2022; Guardiani della Galassia: Speciale di Natale in arrivo a Natale 2022.

Moon Knight: il nuovissimo trailer annuncia anche la data di uscita

Questa notte è uscito il nuovissimo trailer di Moon Knight con il quale Marvel Studios ha anche confermato la data di uscita di questo titolo. Tantissimi fan attendevano questo momento che, finalmente, è arrivato.

Moon Knight sarà disponibile dal 30 marzo 2022 su Disney+. Ora non ci resta che proporvi qui sotto il trailer originale che vi lascerà senza fiato. Nel frattempo sono arrivate notizie anche in merito a quando uscirà Spider-Man: No Way Home in streaming on demand.