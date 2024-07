Marshall Monitor II in offerta a 225,99€ (-24%): design stupendo e qualità top

Le cuffie ANC Marshall Monitor II sono in offerta su Amazon ad un prezzo decisamente interessante. Audio premium, design senza tempo e tanta autonomia. Oggi a soli 225,99€, invece di 299,00€ – grazie ad uno sconto del 24% da non farsi assolutamente scappare.

Le cuffie Marshall Monitor II offrono un’eccellente qualità audio, combinando la firma sonora distintiva di Marshall con tecnologie avanzate per garantire un’esperienza di ascolto straordinaria. Queste cuffie sono dotate di driver dinamici personalizzati da 40 mm, che offrono un suono potente e ben bilanciato, con bassi profondi, medi chiari e alti cristallini. La capacità di riprodurre una vasta gamma di frequenze rende le Monitor II adatte a tutti i generi musicali, dal rock al jazz, passando per l’elettronica e la musica classica.

La cancellazione attiva del rumore è estremamente buona ed è in grado di isolare i rumori esterni anche negli ambienti più caotici. A questo si aggiunge un design progettato per il massimo comfort. I cuscinetti auricolari morbidi e l’archetto imbottito assicurano una vestibilità comoda anche durante sessioni di ascolto prolungate. Il design pieghevole rende queste cuffie facili da trasportare e riporre, perfette per chi è sempre in movimento.

La durata della batteria? Semplicemente eccezionale: fino a 30 ore con la modalità ANC e ben 45 ore quando è disattivata. Insomma, stiamo parlando di cuffie over-ear di primissimo livello: non farti scappare questa offerta e acquistale subito con uno sconto imperdibile.