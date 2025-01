Marshall Minor III: super sconto per gli auricolari wireless (-46%)

I Marshall Minor III sono degli auricolari wireless di ottima qualità, con 25 ore di riproduzione garantita, e oggi protagonisti di una fantastica offerta su Amazon: puoi acquistarli infatti a soli 69,99 euro invece di 129, con spedizione Prime inclusa nel prezzo.

Marshall Minor III: audio potente e 25 ore di musica

Con i Marshall Minor III potrai godere di un suono potente e autentico nella piena libertà del wireless: avrai bassi profondi, medi cristallini e alti nitidi, tipici dei prodotti del marchio Marshall.

La batteria integrata garantisce fino a 25 ore di musica complessive, grazie anche ad una custodia di ricarica che supporta sia il cavo USB-C che la ricarica wireless. Il LED frontale ti indicherà lo stato della batteria così da sapere quando dovrai ricaricare.

Dal design ergonomico, questi auricolari si vestono in maniera perfetta e confortevole, anche per lunghe sessioni di ascolto. Sono perfetti per musica, chiamate e podcast, dandoti un suono ricco e dettagliato sorprendente per un prodotto acquistato a questo prezzo.

Lo sconto Amazon li rende un must-have irrinunciabile: acquistali adesso a soli 69,99 euro invece di 129.