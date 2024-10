Marshall Middleton: cassa Bluetooth portatile impermeabile senza rivali

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione di Amazon che ti permette di avere una cassa Bluetooth portatile e impermeabile a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Dunque non perdere tempo, metti subito nel tuo carrello Marshall Middleton a soli 196,99 euro, anziché 299 euro.

Quindi di fronte uno sconto del 36% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare 102 euro sul totale. Con questo speaker wireless dall’audio potentissimo e dal design compatto e robusto potrai ascoltare la musica in qualsiasi posto tu voglia. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Marshall Middleton: la migliore cassa Bluetooth portatile

Se vuoi il meglio del meglio devi sicuramente acquistare la cassa Bluetooth Marshall Middleton. Qui siamo di fronte davvero all’eccellenza in tutto e per tutto. A partire da un bellissimo design che ricorda un amplificatore per chitarra, dotato di un pratico laccetto che puoi attaccare staccare all’occorrenza. Ed è impermeabile con certificazione di grado IP67, per cui la puoi immergere tranquillamente nell’acqua e portarla al mare o in piscina.

Offre un suono pazzesco con una potenza massima da 60 W che ti permette di ascoltare la musica che desideri anche all’aperto senza perdere il suono. Persino alzando la audio al massimo riuscirai comunque a sentire un audio pulito. La colleghi velocemente ai tuoi dispositivi in modalità Bluetooth e non ci saranno ritardi di audio. Gode di un pratico pulsante per il controllo dei volumi, e per mettere in pausa le tracce musicali. Possiede comandi per aumentare o diminuire i bassi e gli alti e un indicatore del volume e della batteria. Gode di un’autonomia di oltre 20 ore con una singola ricarica.

Fai alla svelta perché l’occasione è destinata a durare poco. Perciò vai immediatamente su Amazon e acquista la tua Marshall Middleton a soli 196,99 euro, anziché 299 euro. Concludi subito il tuo ordine e la riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.