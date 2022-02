Mario Strikers su Switch, ritorna il calcio secondo Nintendo

Mario Strikers Battle League Football è il nuovo capitolo della serie sportiva firmata Nintendo annunciato nel corso dell'ultimo Direct in esclusiva per Switch. Il gioco rappresenta la nuova iterazione del franchise dello sport 5 contro 5 ispirato al calcio caratterizzata da un gameplay sopra le righe e sicuramente molto divertente. Di seguito, il primo trailer gameplay.

Il nuovo Mario Strikers, esattamente come i predecessori, permette di costruire delle squadre formate da cinque giocatori rappresentati dai più famosi personaggi Nintendo come Super Mario, la Principessa Peach, Luigi, Bowser e altri ancora.

Oltre alle partite singole, il gioco includerà una speciale modalità online che permetterà a 20 giocatori di unire le forze per dare vita al club più forte al mondo. Inoltre, sempre per rimanere in ambito multiplayer, fino a otto utenti, quattro per squadra, possono sfidarsi in locale sulla stessa console Nintendo Switch.

Per il resto, il titolo proporrà quelle che sono le regole del calcio di base, arricchite da supertiri e oggetti da utilizzare nel corso della partita che possono stravolgere l'esito del match.

Mario Strikers Battle League Football è già disponibile per la prenotazione su Nintendo eShop e sarà lanciato il 10 giugno 2022.