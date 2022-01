Mario Kart 9 per Switch in lavorazione e verrà mostrato quest'anno?

Mario Kart 9 per Nintendo Switch è in sviluppo attivo e rappresenterà una vera svolta per la serie. Ad affermarlo è il Dr. Serkan Toto, analista del settore, all'interno di un articolo pubblicato da GamesIndustry in cui lui e altri colleghi hanno fatto le loro previsioni per il 2022.

“So che Mario Kart 8 Deluxe sta ancora vendendo molto bene su Nintendo Switch, ma Mario Kart 9 è in fase di sviluppo attivo (arriverà come una nuova svolta) e Nintendo potrebbe mostrarlo già quest'anno.”

L'ultima volta che un capitolo principale della serie Mario Kart è stato lanciato risale addirittura a otto anni fa, con lo stesso gioco che è stato poi riproposto su Switch diventando poi un clamoroso successo commerciale: ad oggi, si attesta a quasi 39 milioni di copie vendute in tutto il mondo e la sua popolarità non accenna a scendere.

Le indiscrezioni sul nuovo episodio della saga iniziano quindi a farsi più insistenti: proprio di recente vi avevamo parlato di altre voci relative a un presunto Mario Kart 10, con lancio previsto nel 2022 insieme ad altri titoli molto attesi dai fan.

Ovviamente, quello dei nomi è un gioco puramente provvisorio e il prodotto finale potrebbe anche chiamarsi in modo completamente diverso, senza una numerazione ufficiale.

Nel frattempo, sempre Toto prevede che, proprio come fatto con Mario Kart, Nintendo potrebbe lanciare quest'anno una delle sue IP più popolari su smartphone iOS e Android:

“Sui dispositivi mobile, Nintendo è stata molto silenziosa dal lancio di Mario Kart Tour nel 2019, ma penso che il 2022 sarà il momento in cui vedremo di nuovo una IP consolidata della compagnia arrivare su smartphone.”

Non ci rimane che attendere i prossimi mesi per capire dunque i piani di Nintendo su Mario Kart 9 e, a quanto pare, non solo.