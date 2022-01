Mario Kart 10 e altri amati giochi in arrivo su Switch nel 2022?

Il 2022 di Nintendo Switch potrebbe riempirsi a sorpresa di giochi molto attesi. Il leaker LeakyPandy afferma su Twitter di aver sentito interessanti indiscrezioni sui piani della compagnia per quest'anno, con titoli come Mario Kart 10, Xenoblade, Rogue Squadron IV e Pikmin ad arricchire il parco esclusive della console.

L'aspetto sorprendente riguarda Mario Kart 10, non tanto per l'esistenza del progetto visto che da un po' di tempo ormai non viene lanciato un episodio inedito della saga, quanto per il fatto che l'ultimo capitolo principale è stato…Mario Kart 8! Su Twitter si scherza pensando a una strategia simil-Microsoft, che è “passata” da Windows 8 a Windows 10 senza considerare il 9.

In realtà, sarebbe solo un nome provvisorio perché in effetti il nono episodio può essere considerato Mario Kart Tour, lanciato nel 2019 per dispositivi mobile Apple e Android. Il nome definitivo del gioco potrebbe essere diverso, forse Mario Kart Crossroads.

Mario Kart 10, cosa aspettarsi?

Continuiamo comunque a chiamarlo Mario Kart 10 e cerchiamo di capire come potrebbe essere. Secondo la fonte, sarà un gioco molto più grande rispetto ai suoi predecessori e potrebbe includere al suo interno anche personaggi provenienti da altre saghe, come accade con la serie Super Smash Bros.

Per quanto riguarda invece gli altri titoli presi in considerazione dalla fonte: Xenoblade dovrebbe essere uno spin-off di genere action/adventure, mentre Rogue Squadron IV rappresenterebbe il ritorno della saga ispirata a Star Wars molto amata in epoca GameCube. Il gioco pare sia sviluppato addirittura da Crytek, il team di Crysis.

Infine, il nuovo gioco della serie Pikmin sembra sia in lavorazione presso Next Level Games, lo studio autore di Luigi's Mansion 3.

Ovviamente, nessuna di queste informazioni è stata commentata o confermata ufficialmente da Nintendo. Risposte in tal senso, se ci saranno, arriveranno più in là nel corso dell'anno.