Mal di schiena? Mai più con la Sedia Ergonomica al FOLLE PREZZO di 57€!

La tua postazione PC non ha ancora una sedia ergonomica a completarla? Nessun problema poiché, con l’offerta a tempo targata Amazon, potrai prendere l’ottimo modello di SONGMICS a un prezzo extra-conveniente. Stiamo parlando di soli 57,99€. Si tratta di un ribasso importante se pensiamo che in origine l’avresti pagata 70,99€!

Tutte le caratteristiche della sedia ergonomica

Con la sedia ergonomica SONGMICS, lavorare e rilassarsi diventa un piacere grazie al suo design progettato per adattarsi perfettamente al tuo corpo, garantendo comfort e benessere. Potrai regolare l’altezza della sedia per posizionare il monitor all’altezza degli occhi, favorendo una postura corretta che previene dolori alla schiena e al collo. Attivando la “modalità a dondolo” potrai distendere il corpo e rilassare la mente durante le pause lavorative.

La seduta e lo schienale in rete traspirante assicurano una ventilazione ottimale, mantenendoti fresco e asciutto anche durante le giornate più calde. Il sedile imbottito in spugna ad alta densità offre un comfort eccezionale anche per le sessioni di lavoro più prolungate, permettendoti di concentrarti al meglio sulle tue attività.

La sua struttura è, poi, in acciaio resistente. Il ché assicura una stabilità eccellente e può sostenere fino a 150 kg di peso. Non mancano le ruote di alta qualità che si muovono silenziosamente su qualsiasi superficie, garantendo un’esperienza di lavoro senza disturbi e senza graffiare il pavimento.

Grazie alla base preforata e alle istruzioni chiare, l’assemblaggio della sedia è semplice e veloce, rendendo questa fase un gioco da ragazzi. Tutti gli accessori necessari sono inclusi nella confezione.

Migliora il comfort della tua postazione con la sedia ergonomica SONGMICS a un prezzo folle: solo 57,99€!