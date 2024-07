Makita SHOCK su Amazon: trapano avvitatore a batteria al 44% in MENO

Se stai pensando di acquistare un trapano avvitatore a batteria di qualità allora sono certo che non vorrai perderti questa straordinaria occasione. In questo momento su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo firmato Makita a soli 73,19 euro, invece che 130,42 euro.

Con lo sconto del 44% dunque il prezzo crolla drasticamente e avrai un risparmio di circa 57 euro sul totale. Anche se dovrai acquistare a parte la batteria e il caricatore, si tratta comunque di una promozione straordinaria. E tra l’altro hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 14,64 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Makita: il migliore trapano avvitatore a prezzo mini

Senza ombra di dubbio siamo di fronte uno dei migliori prodotti sul mercato della categoria. Makita è sinonimo di qualità ed efficienza. Questo trapano avvitatore è dotato di 21 impostazioni della coppia e due velocità che potrai selezionare in base alle tue esigenze.

Possiede una doppia luce a LED per garantire una perfetta illuminazione anche nelle zone più buie. Ha un mandrino autoserrante per cambiare le punte più facilmente e un grilletto sensibile alla pressione. Il design ultra leggero e compatto, con impugnatura antiscivolo, ti permette di usarlo per tutto il tempo che vuoi senza problemi. Ricordati che non è inclusa la batteria e il suo caricatore.

Affrettati perché l’offerta è destinata a scadere in poco tempo. Quindi prima che ciò accada vai su Amazon e acquista il tuo trapano avvitatore a batteria Makita a soli 73,19 euro, invece che 130,42 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.