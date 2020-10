Un coupon è la chiave per accedere ad una offerta del tutto speciale disponibile a partire da oggi su eBay. Grazie ad un codice coupon appena annunciato, infatti, è possibile accedere ad un vasto catalogo di prodotti con la possibilità di abbassare il costo di ognuno di ben 10 euro. L’esempio proposto è quello della generosa powerbank Romoss da 26800 mAh 18W, il cui costo è pari a 25,99 euro, ma che grazie al coupon scende ad appena 15,99 euro.

Powerbank sottocosto grazie a un coupon

10 euro sono molti quando il costo del prodotto è di poco superiore, e questo determina una importante opportunità sia per sé, sia per chi con una certa oculatezza sta già pensando in anticipo ai regali di Natale. Questa possibilità scatta oggi su eBay e durerà fino al 31 dicembre: 10 euro in meno, utilizzabile fino a 5 volte, per abbassare il costo dei prodotti inseriti in un apposito catalogo.

Il codice coupon da inserire in fase di pagamento è il seguente: PIT10EU2020.

La powerbank Romoss è uno di questi: si distingue per l’incredibile capacità in termini di ricarica, per l’elegante livrea bianca e per la connettività disponibile (Lightning, micro-USB, USB-C). Non solo: “Ricarica i dispositivi abilitati QuickCharge fino all’80% in circa 35 minuti; carica dispositivi supportati da PD come iPhone X, 8/8 Plus dallo 0% al 50% in soli 30 minuti“.

Ottimo il feedback del venditore, spedizione gratuita e rapida.

