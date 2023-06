MacOS Sonoma: alcune funzionalità non sono disponibili sui i Mac con SoC Intel

Da pochissimi giorni Apple ha annunciato il nuovo sistema operativo per computer Mac; si chiama macOS 14 Sonoma e oggi, grazie ad un’analisi approfondita della prima beta (arrivata pochi minuti dopo il keynote dell’azienda), sono emersi interessanti dettagli in merito. Uno fra tutti, ad esempio, è che le funzionalità del nuovo software non arriveranno sui computer con processore Intel. Sembra che la compagnia stia spingendo sempre più verso i device con chipset proprietario Apple Silicon. A proposito, se desiderate uno di questi dispositivi, sappiate che il meraviglioso iMac (2021) da 24″ con processore M1 si trova in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 1329,00€, spese di spedizione incluse.

MacOS 14: quali sono le funzionalità che non girano su Mac con SoC Intel?

Andando a vedere nella pagina delle funzionalità di MacOS Sonoma scopriamo quali sono le funzionalità che non funzioneranno sui Mac con processore Intel:

Presenter Overlay, ovvero una feature che mostra l’utente sopra ciò che sta condividendo con le app di videocall;

Game Mode: una modalità che fornisce più potenza alla CPU e alla GPU dei giochi e riduce le prestazioni di ciò che è in background;

Screen Sharing: modalità ad alte prestazioni;

Non si potranno accoppiare gli apparecchi acustici pensati per iPhone con un Mac;

Si dovrà continuare a chiamare Siri con il comando “Hey Siri”.

Al momento segnaliamo queste ma nel corso dei mesi la situazione potrebbe cambiare ancora. Non sappiamo quale sia il motivo dietro questa scelta ma forse è legato alle prestazioni dei processori Intel su Mac, nettamente inferiori rispetto a quelle con chip M1 o M2. Ricordiamo che Sonoma è stato rilasciato al pubblico in versione beta ma solo per sviluppatori; gli utenti potranno scaricarlo nel corso dell’autunno.

Come detto, se volete fare un buon affare, vi consigliamo il potentissimo ed elegantissimo iMac (2021) con Apple Silicon M1, completo di tutto, a soli 1329,00€ nella colorazione silver e con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD interno.

