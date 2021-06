Secondo quanto si apprende, sembra che alcune funzionalità di MacOS Monterey non arriveranno mai sui computer Apple Mac basati su processori Intel.

MacOS Monterey sarà castrato sui Mac Intel

Ricordiamio che lunedì scorso, al WWDC, il colosso di Cupertino ha annunciato una nuova versione del software per PC proprietario soprannominata MacOS Monterey. La nuova versione del sistema operativo offre tantissime nuove funzionalità di cui gli utenti sono entusiasti. Tuttavia, nuove informazioni hanno rivelato che molte di queste features non saranno disponibili per i computere della mela basati sui chipset di Intel.

Per chi non lo sapesse, lo scorso novembre Apple ha annunciato il primo set di Mac alimentato dal suo chip M1. Sebbene abbia promesso che continuerà a supportare quelli alimentati da chip Intel per gli anni a venire, questo nuovo sviluppo significa che questi dispositivi perderanno alcune funzionalità disponibili su quelli alimentati dal famigerato Apple M1.

Ecco le funzionalità di macOS Monterey che non arrivano su Intel proprio come ha suggerito il portale americano di The Verge:

Modalità Ritratto di FaceTime;

Testo in diretta;

Vista del globo su Apple Maps;

Mappe dettagliate per città come Londra, Los Angeles, New York e San Francisco;

Dettatura offline sul dispositivo;

Dettatura sul dispositivo a tempo illimitato.

L'azienda ha anche dichiarato quali funzionalità saranno rese disponibili per i diversi Mac in base al loro anno di rilascio o configurazione come RAM e VRAM. Vi basterà controllare la pagina per sapere quali funzionalità saranno rese disponibili per il tuo dispositivo.

Intanto, nelle news correlate, sappiate che Adobe ha rilasciato le versioni M1 native per Illustrator, InDesign e Lightroom Classic, per la gioia di fotoamatori e professionisti. Attendiamo con impazienza il debutto delle iterazioni di Premiere e After Effects.

