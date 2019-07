Sebbene siano molte le offerte disponibili per il Prime Day 2019, quelle in assoluto più appetibili sono quelle per device ad alto costo poiché, in virtù di percentuali di sconto a doppia cifra, il risparmio finale in portafoglio diventa particolarmente interessante. Due sono le categorie su cui tale aspetto sta esaltando le offerte presenti sul marketplace: le televisioni (ove Amazon spiega di aver venduto già tante tv da 55 pollici da poter coprire 6 campi da tennis) e le macchine fotografiche.

Macchine fotografiche Sony, Prime Day a metà prezzo

Le opportunità Amazon in ambito fotografico sono talmente importanti che una intera categoria merceologica risulta essere disponibile praticamente a metà prezzo. Le offerte Sony, in particolare, sono una sorta di vetrina monomarca dove le opportunità su compatte e mirrorless sono realmente una sforbiciata che spazia attorno al 50% di sconto. L’intera gamma dell’offerta fotografica per il Prime Day è disponibile su questa pagina.

Tra le migliori offerte disponibili, in particolare:

Compatte

Mirrorless

Cyber-shot

Obiettivi

Videocamere

Non solo Sony

Oltre a Sony va segnalata la disponibilità della Fujifilm X-T1000 (kit) al prezzo di 429 euro invece dei 619 di listino. Il resto è accessori e offerte di minor caratura, lasciando quindi soprattutto a Sony il privilegio delle attenzioni. Qualcosa di interessante si trova invece sul fronte degli obiettivi, ove anche Canon e Samyang mettono a disposizione materiale e sconti di un certo interesse.

Da segnalare, inoltre, l’offerta che animerà le ultime ore dell’evento Amazon: Nikon D5300 + Nikkor 18/105VR a 499 euro con un risparmio pari a 165 euro (25%).

Commento inviato

Tariffe