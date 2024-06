Macchina NESPRESSO con 30€ di CAFFÈ in regalo a un prezzo folle su Amazon!

Se non hai ancora una macchina da caffè nella tua cucina, è arrivata l’offertona su Amazon. L’elegantissima Krups Vertuo Next di Nespresso è scontatissima. Non solo risparmierai 70€ sul suo acquisto, pagandola solo 79,99€, ma avrai anche 30€ di capsule in regalo! Scopriamo, ora, tutti i dettagli dell’offerta.

Tutte le caratteristiche della macchina da caffè

Questo modello super-versatile ti permetterà di scegliere tra cinque formati di tazza: Espresso, Double Espresso, Gran Lungo, Mug e Alto, soddisfacendo ogni tua esigenza e preferenza. Dotata di un serbatoio dell’acqua removibile da 1L, non dovrai stare sempre lì a rifornirla. Inoltre, la funzione Eco Mode garantisce lo spegnimento automatico dopo 9 minuti di inattività, contribuendo al risparmio energetico.

Un altro vantaggio significativo di questa macchina è l’utilizzo di capsule riciclabili, permettendoti di gustare un caffè non solo delizioso ma anche sostenibile. Il tutto è reso al meglio dalla tecnologia Centrifusion, la quale garantisce un’estrazione ottimale del caffè, esaltando gli aromi e i gusti unici di ogni miscela.

Per approfittare del bonus di 30€, basta aggiungere una macchina Nespresso Vertuo al carrello e completare l’ordine. Il buono verrà applicato automaticamente al checkout, permettendoti di iniziare subito a esplorare la vasta gamma di caffè e prodotti Nespresso disponibili. Questo ti permetterà anche di farti un idea dei vari gusti disponibili.

Questa è proprio l’offerta giusta per gli amanti del caffè. Prendi subito la macchina Krups Vertuo Next di Nespresso a soli 79,99€ anziché 149,99€. Ti ricordiamo, inoltre, che avrai diritto a un bonus di 30€ per degustare le capsule in omaggio.