Macchina da caffè DeLonghi Nespresso: a un prezzo BOMBA!

Avete voglia di gustare un buon caffè comodi dal divano di casa vostra? DeLonghi ha ciò che fa per voi, una nuovissima ed elegante macchina da caffè con capsule a un prezzo conveniente di soli 299,90 euro con uno sconto del 15%.

Macchina da caffè DeLonghi Nespresso: il buon caffè a casa

Un buon caffè con un semplice click di un pulsante? Adesso si può grazie alla macchina del caffè DeLonghi dal design accattivante, elegante e adatta a qualsiasi tipo di ambiente. Avrete la possibilità di gustare ben 3 diverse bevande di caffè e 6 bevande al latte, proprio come al bar. Facile da utilizzare grazie al pannello di controllo con 9 tasti di selezione diretta Softtouch retroilluminati con cui è possibile preparare le vostre bevande preferite premendo semplicemente un pulsante; potrete scegliere tra caffè ristretto, espresso, lungo, cappuccino, latte macchiato, caffè Latte, flat white, latte caldo e schiuma di latte calda.

È presente anche la caraffa per il latte facile da rimuovere e lavare in lavastoviglie. Inoltre, non dovrete preoccuparvi della pulizia in quanto è molto semplice e veloce grazie al sistema di risciacquo Easy che garantisce la pulizia automatica della macchina.

Potrete stare al sicuro grazie allo spegnimento automatico dopo 9 minuti e allo stesso tempo limiterà al minimo il consumo di energia, così come il blocco termico in cui avrete la temperatura ottima in soli 25 secondi. Un acquisto intelligente e unico da fare, approfittate dell’offerta su Amazon e acquistate la macchina del caffè DeLonghi a 299.90 euro con uno sconto del 15%.

