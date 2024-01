Macchina da caffè De'Longhi Genio S a soli 74,99€ (FUORITUTTO UNIEURO)

La macchina da caffè De’Longhi Genio S, compatibile con le capsule di caffè Nescafé Dolce Gusto, è in offerta a 74,99 euro nell’ambito della promozione Fuoritutto Unieuro. Acquistabile anche in 3 rate da 24,99 euro a interessi zero con Klarna e PayPal, presenta al momento il prezzo più basso del web (su Amazon lo stesso modello costa più di 90 euro).

Le dimensioni ultra-compatte, la semplicità di utilizzo e la qualità di livello superiore fanno della macchina da caffè Genio S del marchio De’Longhi uno dei migliori investimenti per gli amanti del buon caffè. La disponibilità del prodotto è immediata.

Tra le caratteristiche chiave della Genio S vi sono le dimensioni ultra-compatte, che ben si sposano a qualsiasi tipo di contesto. Le sue misure sono 28,6 cm x 11,2 cm e 27,3 cm, mentre il peso è di poco inferiore ai 2 kg.

Si distingue inoltre per la sua qualità professionale: in meno di 30 secondi è possibile ottenere un caffè buonissimo, con una crema vellutata che fa invidia anche ai caffè serviti al bar. In più integra la funzione XL, grazie alla quale si possono preparare bevande fino a 300 ml.

L’altro fiore all’occhiello è la semplicità d’uso. Merito in particolare della preparazione rapida di qualcosa come più di 30 creazioni di caffè, e l’intuitiva rotella di controllo a LED per la preparazione di altre bevande che non siano caffè.

Genio S, la macchina da caffè ultra-compatta di De’Longhi compatibile con le capsule Nescafé Dolce Gusto, è in offerta a 74,99 euro sul sito unieuro.it. La promozione termina il 31 gennaio.

